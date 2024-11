Etanol poder ser encontrado com variação de até 20,6% em Anápolis; veja como economizar

Levantamento foi realizado pelo Procon Anápolis, que também aferiu diesel e gasolina

Samuel Leão - 18 de novembro de 2024

Procon Anápolis realiza a fiscalização em postos de combustíveis do município. (Foto: Divulgação)

Através de uma pesquisa comparativa, o Procon Anápolis constatou uma diferença de até 20% entre os preços mais baixos e mais altos dos combustíveis vendidos na cidade. No total, foram visitados 10 postos, entre os dias 11 e 12 de novembro, em diversas regiões do município.

O levantamento registrou tanto os valores para pagamentos à vista quanto nos cartões de crédito/débito. Segundo o órgão, tanto o etanol quanto a gasolina e o diesel tiveram um acréscimo de R$ 0,10 a R$ 0,15 para o pagamento no crédito.

A maior variação entre os pesquisados foi a do etanol, sendo encontrado por R$ 3,39, no Posto Tabocão X, e também por R$ 4,09, nos postos Fabril e PetromaXX. Por outro lado, a variação tida pelo diesel comum foi menor, indo de R$ 5,59, no posto Conquista, até R$ 6,09 no Posto Santo Antônio.

O óleo diesel S-10 e a gasolina comum tiveram diferenças equivalentes. Sendo o primeiro produto encontrado por R$ 5,69 no posto Conquista, situado no residencial Alfredo Abrahão, e por R$ 6,19 no posto Santo Antônio. O posto Conquista também é o lugar onde a gasolina comum está mais barata – sendo o litro vendido a R$ 6,19. O mais caro, por sua vez, está a R$ 6,19 no Posto Santo Antônio. Neste caso, ambas diferenças ficaram em 8,94%.

Por fim, a gasolina aditivada teve uma amplitude menor, de 8,49%, indo de R$ 5,89, no posto São Paulo, até R$ 6,39, no posto PetromaXX. Vale frisar que o órgão também verificou a diferença dos valores para o caso de pagamento no cartão, via crédito.

Neste caso, como o adicional é de até R$ 0,10 por litro, ao abastecer 50 litros, o consumidor pode ter uma diferença no bolso de até R$ 5,00. Por fim, também foi feito o alerta para que o consumidor se atente às exigências legais do setor, tais quais os controladores de qualidade do combustível e selos de qualidade do Inmetro.

“É importante comparar os preços antes de abastecer, já que há uma grande variação entre os estabelecimentos. Toda bomba de combustível verificada deve exibir a marca oficial do Inmetro. Sempre solicite a nota fiscal, essencial caso haja algum problema e seja necessário registrar uma reclamação. Se o consumidor exigir, o teste de qualidade é obrigatório”, finalizou Wilson Velasco, diretor do Procon Anápolis.

Para consultar o levantamento na íntegra, como todos os postos e os respectivos preços, acesse aqui a planilha completa.