Governo de Goiás publica edital para vagas com salários que passam de R$ 25 mil; inscreva-se

Sáo 34 oportunidades para a area da tecnologia com diferentes tipos de cargos

Paulo Roberto Belém - 18 de novembro de 2024

Previsão é de aprovados sejam convocados no início de 2023. (Foto: Divulgação/Secom Goiás)

O edital de um novo processo seletivo do Governo de Goiás foi lançado e, desta vez, a procura é por profissionais com nível superior da área da tecnologia, para os quais os salários vão de R$ 6.071,64 a R$ 25.756,39.

São 34 oportunidades para os cargos de Especialista em Desenvolvimento de Software Pleno (4) e Sênior (6); Especialista em Experiência do Usuário (UX) Pleno (1) e Sênior (1); Especialista em Ciência de Dados – Pleno (2) e Sênior (4); Especialista em Cibersegurança – Pleno (1); Especialista DevOPs – Sênior (1).

Especialista em Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sênior (1); Especialista em Gestão e Modelagem de Processos de Tecnologia da Informação e Comunicação Pleno (1); Especialista em Especificações Técnicas e Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicação Sênior (1).

Também há para especialista em Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sênior (3). Especialista em Administração de Dados – Sênior (1); Especialista em Análise de Dados e BI – Pleno (4); e Especialista em Análise de Dados e BI – Sênior (3).

Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 25 de novembro a 9 de dezembro de 2024, exclusivamente via internet, por meio do Portal de Seleção. As taxas de inscrição variam de R$ 50,00 a R$ 120,00.

Os contratados serão vinculados à Secretaria de Estado da Administração, onde terão de cumprir uma carga de 40 horas semanais. Um vale de R$ 500,00 também será ofertado a título de auxílio-alimentação.