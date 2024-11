Homem é preso após ameaçar a ex de morte por não aceitar o término; veja os prints

Polícia Civil ainda apurou que suspeito teria debochado das possíveis medidas protetivas

Thiago Alonso - 18 de novembro de 2024

Vítima foi intimidada pelo ex-companheiro. (Foto: Reprodução/PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou, nesta segunda-feira (18), a prisão de um homem suspeito de ameaçar e injuriar a ex-companheira após não aceitar o término do relacionamento. O caso aconteceu no dia 12 de novembro, em Inhumas, a 47 km de Goiânia.

Na ocasião, a vítima teria se dirigido até uma delegacia, onde relatou ter tido a casa invadida pelo suposto autor. Na ação, ele teria trancado a mulher no próprio quarto.

Sem aceitar o fim do relacionamento, o suspeito teria contado a ex ainda no mesmo dia, por meio de mensagens de texto com ameaças e intimidações.

Nas mensagens, o homem debocha da vítima, que afirmou que iria requisitar medidas protetivas contra ele.

“Medida protetiva me impede de ficar perto de você, mas quando eu chegar, já vai ser matando”, diz um dos textos.

Em outro trecho, o ex-companheiro chega a dizer que irá “encher de tiro” a mulher, caso a encontre na rua.

Diante dessas intimidações, a PC localizou o suspeito e o deteve, alterando a prisão em flagrante para prisão preventiva, por meio de autuações de injúria, ameaça, roubo e cárcere privado.