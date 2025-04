Funcionários de lotéricas caem em golpes com prejuízos de mais de R$ 500 mil, diz PC de Anápolis

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Goiânia

Paulino Henjengo - 04 de abril de 2025

Operação Boleto Fantasma (Foto: GEIC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Anápolis, uma operação contra uma quadrilha que lucrou R$ 500 mil com boletos falsos no WhatsApp. A ação foi denominada Operação Boleto Fantasma e ocorreu na manhã desta sexta-feira (04) em Goiânia.

Conforme o GEIC, os supostos criminosos vinham cometendo uma série de crimes de fraudes eletrônicas. Passando-se por proprietários, eles ludibriavam funcionários de lotéricas.

Pelo WhatsApp, ordenavam a realização de pagamentos de diversos boletos. cujos valores eram rapidamente transferidos e creditados nas contas bancárias deles.

Como os documentos são de compensação imediata, quando as vítimas identificam o golpe, tornava-se impossível reverter a situação.

Com os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, além de diversas quebras de sigilo, os agentes acreditam que existam um número maior de envolvidos.

Agora, a PCGO deverá continuar com as investigações até que a verdade seja descoberta e os culpados sejam punidos.

