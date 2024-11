Katy Perry anuncia novo show no Brasil em cidade pertinha de Goiânia; saiba onde e quando

Ainda no mesmo mês, ela também realizará apresentações em Curitiba e São Paulo

Samuel Leão - 18 de novembro de 2024

Artista se apresentou no Rock in Rio de 2024. (Foto: Leo Franco/AgNews

A cantora Katy Perry realizará uma apresentação pertinho de Goiânia, no ano de 2025. Isso porque, além de se apresentar no festival The Town, a artista também fará um show em Brasília, a cerca de 200km da capital goiana.

A informação teria sido confirmada pela produção do evento ao Metrópoles. Entretanto, a data exata ainda não foi divulgada. No dia 14 de setembro, a artista se apresenta no festival paulista.

No mesmo mês, ela também faz shows em Curitiba e na capital federal. A diva, dona de sucessos como “Hot and Cold”, “I Kissed a Girl” e “Fireworks”, esteve no país, pela última vez, durante o Rock in Rio de 2024.

O último lançamento apresentado por ela foi a The Lifetimes Tour. Californiana, em que ela assumiu um estilo mais ousado, trabalhando ao lado de artistas do rap como Kanye West e Juicy J, em canções como “E.T” e “Dark Horse”.