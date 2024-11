Preso principal suspeito de assassinar motorista de aplicativo a facadas em Goiânia

Inquérito da PC apontou que Francinaldo Silva Guimarães teria cometido o crime dentro do próprio carro e então fugido para o Pará

Thiago Alonso - 18 de novembro de 2024

Carro foi vendido após o crime. (Foto: Divulgação/PC)

Foi preso nesta segunda-feira (18), Francinaldo Silva Guimarães, de 26 anos, principal suspeito de matar um motorista de aplicativo a facadas, no dia 03 de novembro, em Goiânia.

Segundo a CBN Goiânia, a vítima, de 38 anos, estava desaparecida desde o dia do ocorrido, quando disse aos familiares que iria sair para trabalhar, como de costume.

Contudo, investigações realizadas pela Polícia Civil (PC) indicaram que ele não havia trabalhado no dia em questão, e sim se encontrado com o suspeito às escondidas.

Segundo o delegado João Paulo Mendes, responsável pelo caso, há a hipótese de que ambos mantinham um relacionamento em segredo há pelo menos cinco meses.

No dia em questão, imagens de câmeras de segurança registraram o suposto casal passando por bares e distribuidoras, horas antes do desaparecimento.

Estranhando o motorista de aplicativo não ter retornado para casa, a família se dirigiu até uma delegacia, onde denunciou o sumiço.

Diante disso, um inquérito foi instaurado, apontando Francinaldo como principal suspeito. De acordo com as investigações, ele teria estuprado a vítima antes de assassiná-la dentro do próprio carro.

Posteriormente, o jovem teria descartado o corpo às margens da GO-020, em Bela Vista de Goiás, e seguido até Cristalina, a cerca de 232 km do local, onde teria vendido o automóvel do trabalhador e, posteriormente, fugido para o Pará.

No entanto, dias depois suspeito retornou para Goiânia mais uma vez, sendo localizado e preso pela PC. Conforme explicado pelo delegado João Paulo Mendes, as investigações devem seguir, a fim de identificar a motivação do crime, além da provável possibilidade de outra pessoa envolvida.

