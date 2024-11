Caravana com Papai Noel, brinquedos e pipoca começa nesta sexta-feira (23) e vai passar por 26 bairros de Anápolis; veja

Encerramento será na Praça Bom Jesus, na região Central

Samuel Leão - 19 de novembro de 2024

Natal de Coração. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Com a aproximação do natal, o evento que marca essa época em Anápolis já se prepara para começar O chamado Natal de Coração terá 26 dias de programação ininterruptos, com a companhia do Papai Noel e a distribuição de presentes para as crianças.

Serão percorridos diversos bairros da cidade, além também de todos os distritos, começando pelo Parque da Jaiara, na noite da sexta-feira (23), às 19h. Após a abertura oficial, o evento segue um cronograma de ações por outras regiões da cidade.

Também irão ocorrer apresentações culturais, trenzinho encantado, cabine fotográfica gratuita com a distribuição de fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, brinquedos e, claro, haverá a chegada icônica do bom velhinho.

Essa é a 7ª edição do evento, lançado em 2018, e terá o encerramento na Praça Bom Jesus, no Centro da cidade, marcado para o dia 18 de dezembro. No último ano, foram distribuídos mais de 45 mil brinquedos ao longo dos dias de caravana.

Confira abaixo o cronograma completo:

23/11 (sábado): Vila Jaiara (Parque da Jaiara)

24/11 (domingo): Distrito de Goialândia (Praça da Igreja Matriz)

25/11 (segunda-feira): Residencial Polocentro (Avenida Mirage, esquina com a Rua Cantor Sinhô)

26/11 (terça-feira): Setor Industrial Munir Calixto (Avenida Central – Em frente ao Cenfor Munir Calixto)

27/11 (quarta-feira): Residencial Reny (Copacabana) (Feirão Coberto Reny Cury)

28/11 (quinta-feira): Bairro Filostro Machado (R. Jorn. Eurípedes Gomes de Melo, ao lado da Escola M. Ayrton Senna da Silva)

29/11 (sexta-feira): Distrito de Interlândia (Praça da Igreja Matriz)

30/11 (sábado): Residencial Leblon (Avenida Central, esquina com a Rua L2)

01/12 (domingo): Distrito de Sousânia (Praça da Igreja Matriz)

02/12 (segunda-feira): Bairro Recanto do Sol (Avenida do Estado, Feirão Coberto Recanto do Sol)

03/12 (terça-feira): Adriana Parque (Rua G, esquina com Av. Central, próximo à Escola Realino José de Oliveira)

04/12 (quarta-feira): Bairro de Lourdes (Feirão do Bairro de Lourdes – Avenida Comercial)

05/12 (quinta-feira): Aldeia dos Sonhos (Rua Araguaia, área pública em frente à quadra 42)

06/12 (sexta-feira): Vila Formosa (Vila Formosa I Etapa – Av. Frei João Batista Voguel)

07/12 (sábado): Branápolis (Praça ao lado da Escola Municipal Wady)

08/12 (domingo): Parque Ipiranga (Bairro Jundiaí)

09/12 (segunda-feira): Bairro Paraíso (Avenida Cachoeira Dourada)

10/12 (terça-feira): Parque Linear (Entre a Rua França Q. 34 e a Av. Brasil Norte – Boa Vista)

11/12 (quarta-feira): Parque dos Pirineus (Av. Colorado, em frente ao Residencial Colorado)

12/12 (quinta-feira): Santa Clara (Rua SC2, Feirão Santa Clara)

13/12 (sexta-feira): Bairro da Lapa (Avenida Francisco Alves, esquina com a Rua Pompeia)

14/12 (sábado): Santos Dumont (Rua SD-017, Estação do Esporte Ana Maria Alves Elias)

15/12 (domingo): Distrito de Joanápolis (Praça da Igreja Matriz)

16/12 (segunda-feira): Residencial Summerville (Av. Summerville, Qd 31 – Summerville)

17/12 (terça-feira): Vila São Vicente (Praça da Igreja Matriz)

18/12 (quarta-feira): Centro (Avenida Goiás – Praça Bom Jesus)