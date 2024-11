Com promoção e prêmios para clientes, Outbêco tem se tornado um sucesso em Anápolis

Restaurante fica localizado no bairro Jundiaí e implementou novos pratos no cardápio neste mês

Gabriella Licia - 19 de novembro de 2024

Costelinha com barbecue no Outbêco. (Foto: Reprodução/Outbêco)

As boas notícias não param no restaurante Outbêco. Desta vez, a empresa lançou uma promoção especial para o mês de novembro, presenteando clientes com copos térmicos personalizados. A campanha é válida enquanto durar o estoque e oferece brindes de acordo com o valor consumido no local.

Ao Portal 6, o proprietário da franquia explicou as regras da promoção.

Basicamente, as comandas que gastarem R$ 400 recebem um copo Stanley da cor que preferirem; ao atingir R$ 650, o cliente ganha duas unidades.

Já para obter três copos, o consumo deve ser de R$ 800, e, para os clientes fiéis que atingirem o consumo de R$ 1.000, o restaurante oferece cinco copos originais, conhecidos pela eficiência na conservação da temperatura de bebidas.

Além dos brindes, o Outbêco segue com seu menu diversificado, que inclui opções de drinks e pratos que são destaque da casa, como o macarrão com camarão e queijo, que tem conquistado muitos clientes pela combinação de sabores.

A promoção é uma forma de atrair ainda mais frequentadores durante o mês e de oferecer um presente incrível e de qualidade. Para participar, basta aproveitar as opções disponíveis no cardápio e garantir sua recompensa.

A empresa

A franquia do Outbêco foi idealizada na Pavuna, bairro da zona Norte do Rio de Janeiro, como uma ‘réplica’ do Outback, mas para a população em massa. Com preços mais acessíveis, os primeiros restaurantes começaram a entregar experiência e sabor para os moradores, sem exigir preços tão altos.

Atualmente, o restaurante já se propagou bem, alcançando até Portugal, além dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal e, agora, Anápolis.

Com o sucesso multinacional, no próximo mês também serão inauguradas duas novas lojas em Goiás, incluindo a capital.

A ideia é oferecer a melhor qualidade para diversos públicos, sem perder a essência do zelo com a culinária e com o local. Confira!