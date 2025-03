Destaque no Goianão, 4Play manterá parceria com o campeonato e torcedores

Empresa promete continuar com presença marcante no Goianão, oferecendo promoções para a final, além de prêmios como camisetas e ingressos para acompanhar a decisão

Gabriella Licia - 28 de março de 2025

(Foto: Divulgação)

A 82ª edição do Campeonato Goiano de Futebol, o Goianão 4Play, destacou-se como um dos torneios mais emocionantes do ano. A competição, organizada pela Federação Goiana de Futebol (FGF), atingiu 4,6 milhões de visualizações digitais apenas na fase classificatória.

A grande final entre Anápolis e Vila Nova, marcada para o próximo dia 30 de março, promete ser o ponto alto dessa parceria, com uma disputa acirrada que coloca Anápolis como surpresa do torneio, ao eliminar o tricampeão Atlético-GO e vencer o primeiro jogo da decisão por 2×0. O Vila Nova, por sua vez, chega em busca de reverter o placar na partida de volta.

A 4Play, que tem se destacado pela atuação no esporte, proporcionou experiências inovadoras durante o campeonato, como brindes e um camarote na semifinal entre Vila Nova e Goiás. O espaço exclusivo, que trouxe os torcedores mais próximos da ação, foi uma das ações mais marcantes, reforçando o vínculo da marca com a emoção vivida nas arquibancadas do estádio Serra Dourada.

Além das ativações, o nome Goianão 4Play esteve presente em diversos materiais promocionais e transmissões da TBC, que teve 65% das visualizações do torneio. O patrocínio não só consolidou a imagem da marca, mas também aproximou a 4Play dos torcedores, criando um ambiente único de interação no estádio e nas transmissões.

Com a missão de promover integridade e segurança nas apostas, a 4Play é autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas e associada à International Betting Integrity Association (IBIA), garantindo transparência e o compromisso com a responsabilidade no jogo. A plataforma oferece ferramentas de controle, como limites de depósito e autoexclusão, além de atuar ativamente no combate a irregularidades nas apostas.

A 4Play promete continuar sua presença marcante no Goianão, oferecendo promoções e bônus exclusivos para a final, com prêmios como camisetas e ingressos para acompanhar a decisão de perto. A marca reforça seu compromisso com um ambiente seguro e responsável, destacando a importância do jogo consciente para maiores de 18 anos.