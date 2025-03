Aniversário de supermercado em Anápolis contará com churrasco e sorteio de vários prêmios neste final de semana

Evento começará na sexta-feira (21) e será finalizado no domingo, com a revelação dos ganhadores

Gabriella Licia - 20 de março de 2025

Supermercado Oliveira fica localizado na região Sul de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Supermercado Oliveira, localizado na região Sul de Anápolis, comemora 11 anos de tradição e economia com um grande presente para os clientes neste fim de semana.

Além do sorteio de prêmios anunciado, a programação especial ganhou um novo atrativo: um churrasco gratuito na sexta-feira (21), a partir de 12h, além de ofertas exclusivas em diversos produtos.

A cada R$ 100,00 em compras, os consumidores garantem um cupom para participar do sorteio, que acontecerá no domingo, 23 de março. Os prêmios incluem dois vales-compras de R$ 300,00, válidos por um ano, e três Smart TVs de 32 polegadas. Quanto mais cupons acumulados, maiores são as chances de ganhar.

Durante o churrasco, os clientes poderão aproveitar promoções especiais, preparadas para celebrar o aniversário do supermercado. “Essa é a nossa forma de agradecer a fidelidade e o carinho que recebemos ao longo desses 11 anos”, destaca a direção do Supermercado Oliveira.

As compras que dão direito ao cupom podem ser feitas até o dia do sorteio, 23 de março. O evento promete movimentar a comunidade e proporcionar um momento de confraternização entre clientes e colaboradores.

Para mais informações sobre as promoções e o regulamento do sorteio, os interessados podem visitar o Supermercado Oliveira ou acompanhar as atualizações pelo Instagram oficial da loja.