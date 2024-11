Novo concurso público é lançado em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Vagas são destinadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 19 de novembro de 2024

Pessoas realizando prova (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Cromínia, município a 84 km de Goiânia, anunciou um novo concurso público destinado ao preenchimento de 80 vagas, com salários que chegam a R$ 8 mil.

As oportunidades contemplam profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 21 de dezembro e 21 de janeiro, por meio do Itame Concursos, responsável pela aplicação do certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 70 a R$ 120, a depender do cargo desejado.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para o dia 23 de março do próximo ano. Também será realizada uma etapa extra com avaliação de títulos para determinadas vagas.

Confira todas as vagas disponíveis:

Agente de Endemias (03)

Assistente Administrativo I (02)

Assistente Social (02)

Avaliador de Bens (02)

Biomédico (01)

Educador Físico (02)

Eletricista de Instalações (02)

Enfermeiro (08)

Farmacêutico (02)

Fiscal de Tributos Municipais (02)

Fisioterapeuta (03)

Fonoaudiólogo (02)

Médico Plantonista (05)

Motorista I (03)

Motorista II (03)

Odontólogo (02)

Operador de Máquinas Agrícolas (02)

Operador de Máquinas Rodoviárias (02)

Professor III (10)

Psicólogo (02)

Recepcionista (02)

Técnico em Enfermagem (10)

Técnico em Radiologia (02)

Vigilante (02)

Para mais informações, leia o edital.