Onde assistir Athletico x Atlético-GO pelo Brasileirão nesta quarta-feira (20)

Equipes chegam nas rodadas finais ainda com chances de fugir do rebaixamento

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2024

Furacão e Dragão se enfrentam nesta quarta-feira (20). (Foto: Divulgação/CAP/ACG)

Ainda com possibilidades de escapar da zona de rebaixamento, o Atlético-GO vai até o Paraná (PR) para enfrentar o Athletico, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O jogo terá início às 16h30, na Arena da Baixada, localizada em Curitiba (PR). Alex Gomes Stefano irá comandar a equipe de arbitragem.

A equipe mandante vem de uma vitória diante do Atlético-MG, no último sábado (16), por 1 a 0. Tomás Cuello fez o gol solitário da partida.

Com isso, o Furacão pulou para o 14º lugar, mas ainda se encontra muito próximo da zona de rebaixamento, pois possui o mesmo número de pontos que o Juventude, 17º colocado.

Já o Dragão vem de um apático 0 a 0 diante do Bragantino, jogando dentro de casa. Mesmo com ambas as equipes precisando pontuar para fugir do Z-4, nenhuma das duas conseguiu balançar as redes em Goiânia.

Dessa forma, o Rubro-Negro continua amargando a 20ª posição e caminha para o rebaixamento como lanterna da competição, sem dar sinais de reação.

A CazéTV fará a transmissão da partida de forma online, por meio do YouTube, assim como o serviço de straming Prime Video. O canal oficial do Athletico também vai repercutir todas as emoções do confronto em tempo real.