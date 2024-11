Prefeitura define prazo para reparar cratera da Avenida Contorno

Buraco se abriu após fortes chuvas e região, que é uma das principais do município, tem passado por transtornos

Paulo Roberto Belém - 19 de novembro de 2024

Buraco causou interdição de importante cruizamento de Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém)

A Prefeitura de Anápolis estipulou a próxima quinta-feira (21) o prazo para terminar as obras na cratera aberta pelas chuvas no cruzamento da Avenida Contorno com a Rua Barão do Rio Branco, região Central de Anápolis.

O buraco está causando um verdadeiro transtorno, por conta da interdição do local. Motoristas estão perdendo tempo considerável com os desvios, o que está inflando consideravelmente o trânsito de ruas da região, desde a última quinta-feira (14),

Há lentidão em parte do quadrilátero formado pela Avenida Contorno e as ruas 1º de Maio, Desembargador Jaime e Barão do Rio Branco, chegando a afetar a marginal da Avenida Brasil, sentido Sul, no trecho adjacente à área interditada.

O Portal 6 esteve no local por volta das 13h30 desta terça-feira (19) e registrou os maquinários e homens trabalhando para consertar o estrago.

Foi possível verificar que a cratera apresenta diâmetro e profundidade relevante, além de haver uma tubulação no interior do buraco.

Questionado, um dos trabalhadores disse à reportagem, em off, que não é possível finalizar as obras ainda nesta terça-feira (19) devido às chuvas. Segundo ele, a região deve ser liberada nesta quarta-feira (20).

Já a nota do Executivo Municipal estendeu a previsão em um dia, justificando que os técnicos acionaram intervenção da Saneago. Segundo a Prefeitura, o serviço já foi realizado. “As obras estão na fase de correção da rede e construção da caixa de ligação”, explica.

Ainda reforçou que a rede de drenagem do Centro é antiga e precisa ser redimensionada. “Também é uma característica o despejo de esgoto clandestino nas galerias pluviais, o que acaba por causar danos, como este, que podem levar ao rompimento das canaletas”, emenda.