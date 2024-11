Jeito certo de fazer a picanha na churrasqueira elétrica (fica melhor que na brasa)

Processo pode se realizado em poucos passos e promete proporcionar uma experiência saborosa

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2024

Picanha. (Foto: Reprodução)

Seja no final de semana em um almoço com a família ou em um churrasco com os amigos, a picanha é uma peça que marca presença para esse tipo de evento. Mas você sabia que existe um jeito de fazer a peça na churrasqueira elétrica e que fica até melhor que brasa? Pois é.

O processo pode se realizado em poucos passos e promete proporcionar uma experiência saborosa e agradável para todos. Saiba mais lendo até o final.

Jeito certo de fazer a picanha na churrasqueira elétrica (fica melhor que na brasa)

Inicialmente, você precisará dos seguintes ingredientes:

Picanha:

3 Bifes de Picanha

Azeite a gosto

Sal de Parrilla a gosto

Já para o preparo do pão de alho, é preciso:

Pão de Alho:

2 Pães

100g de Manteiga

3 Colheres (de sopa) de Requeijão

3 Dentes de Alho

Orégano a gosto Sal a gosto

Pimenta do Reino a gosto

Azeite a gosto

O primeiro passo é colocar água na bandeja da churrasqueira, ligar o aparelho e deixá-lo aquecer. Enquanto isso, tempere os bifes de picanha com o azeite e o sal de parrilla.

Feito isso, coloque em um recipiente a manteiga, o requeijão, o alho, o orégano, o sal, a pimenta do reino e o azeite e os misture bem.

Logo na sequência, corte os pães como uma sanfona, sem chegar até o final e passe a pasta de alho dentro dos cortes e depois por fora dos pães.

Depois, leve os bifes à churrasqueira. Assim que começar a aparecer o suco da carne na parte de cima dos bifes, é a hora de virar e colocar os pães de alho.

Por fim, quando os bifes e os pães estiverem dourados, retire da churrasqueira.

Veja o vídeo:



Se gostou desse conteúdo, leia também:

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!