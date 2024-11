Motoristas devem ficar em alerta para não ter que pagar R$ 195,23

Medida foi implementada pela Cotran e pode impactar nos bolsos dos condutores

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2024

Imagem de trânsito (Foto: Reprodução)

Os motoristas que não tomarem cuidado podem ter sérias consequências a partir de agora e, a depender, terão que pagar uma multa no valor de R$ 195,23. Trata-se da nova lei implementada no país chamada Lei dos retrovisores.

Válidadesde janeiro deste ano, a medida foi implementada pela Cotran e pode impactar nos bolsos dos condutores. Saiba mais lendo até o final!

Motoristas devem ficar em alerta para não ter que pagar R$ 195,23

Desde de janeiro de 2024, todos os veículos vendidos no Brasil passaram a precisar se ajustar a novas normas de segurança, incluindo os retrovisores.

Entre as mudanças, a principal é a necessidade de aumentar a visibilidade e eliminar os temidos pontos cegos. A legislação exige que os retrovisores dos veículos escolares sejam posicionados de maneira que os motoristas tenham uma visão clara de toda a área ao redor, sem ângulos mortos.

Além disso, a imagem refletida nos retrovisores deve ser adaptada à altura das crianças, que são naturalmente mais baixas do que os adultos. Os retrovisores também precisam ter uma área mínima de 69 cm² e um espelho grande o suficiente para comportar um círculo de 7,8 cm de diâmetro.

Dirigir sem retrovisor ou com ele danificado é uma infração grave, de acordo com o Detran. Caso seja flagrado nessa situação, o motorista estará sujeito a uma multa de R$ 195,23, além de perder cinco pontos na carteira de habilitação.

Com as novas regras, acumular pontos na CNH ficou mais perigoso, já que o limite agora é de 40 pontos, e há diversas situações que podem agravar ainda mais a situação de quem não cumprir as normas.

Por isso, a recomendação é clara: antes de pegar a estrada, faça uma verificação detalhada dos retrovisores. Caso identifique algum problema, não deixe para depois e resolva imediatamente.

A nova legislação exige atenção redobrada, e o Detran está vigilante na fiscalização. A segurança no trânsito é uma prioridade, e essa medida reforça a importância de seguir as regras para evitar complicações.

