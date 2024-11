Não é o bacon, nem a calabresa: este é o ingrediente secreto para colocar no feijão e deixar ele perfeito

Trend no TikTok trouxe uma dica que vai dar um upgrade no seu feijãozinho cozido do dia a dia

Magno Oliver - 20 de novembro de 2024

(Foto: Captura/Youtube)

Carioquinha, branco, de corda, fradinho, não importa qual a sua preferência, o feijão é o queridinho dos consumidores por ser rico em proteínas e minerais, incluindo ferro e vitaminas C e B.

Acompanhado do arroz, em formato de tutu, tropeiro, com farofa, feijoada, o feijão é uma das combinações mais presentes na alimentação da população brasileira.

Assim, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o feijão é um alimento universal em consumo que é produzido em todas as regiões do país, sendo um dos itens alimentícios mais presentes nos lares brasileiros.

Apesar de ser um clássico indispensável no almoço e jantar dos brasileiros, algumas pessoas gostam de turbinar o sabor do seu feijãozinho.

Dessa forma, um truque bombado viralizou no TikTok para dar um gostinho a mais no feijão cozido do jantar e tem conquistado chefs de cozinha de todo o país.

O queridinho da vez é o truque da folha de louro após o cozimento do grão. O que começou como uma dica caseira viralizou nas redes sociais e tem sido eleita uma das melhores formas de realçar o sabor do feijão.

A folha de louro é conhecida por seu aroma marcante e um leve toque amargo em sua estrutura. Isso faz com que o feijão ganhe um complemento de sabor e fique ainda mais gostoso.

Além disso, a folha de louro tem ação digestiva, pois ela auxilia bastante o sistema digestivo na formação de gases. Ela torna a refeição mais leve.

Também é rica em antioxidantes e possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam na saúde geral e no combate a doenças.

É de fácil acesso e custo-benefício. É preciso retirar depois do cozimento para evitar resíduos no prato. Ajuda bastante também no controle da diabetes.

