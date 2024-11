Novas frente fria deverá intensificar tempestades em Goiás no final de semana; veja cidades

Prognóstico foi detalhado pela meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Samuel Leão - 21 de novembro de 2024

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

Atualmente estacionada na costa Sudeste do país, uma frente fria vem mudando “os ares” em diversas regiões do Brasil, trazendo um ainda mais umidade até o Centro-Oeste. Em Goiás, esse cenário irá resultar em um aumento das tempestades, ao longo do próximo final de semana.

O prognóstico foi detalhado pela meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explicou o surgimento e o avanço da massa de ar nos próximos dias. A especialista ainda deu ênfase que a região Sul do estado, por enquanto, será a mais afetada.

“Há uma frente fria ainda oceânica, que está estacionária jogando umidade para o continente, associando com um canal de umidade que vem do norte. A persistência desse canal é o que trará mais chuvas para nós. Hoje, estamos com o alerta laranja em Goiás, em especial na região Sul, o que significa a possibilidade de pancadas de 30mm até 50mm em uma hora, ou o somatório de até 100mm em 24 horas”, explicou.

Ainda segundo ela, essa intensificação nas precipitações, com um amento do volume das chuvas, deverá atingir com mais força cidades como Itumbiara, Catalão, Ipameri e outras circundantes. Essa previsão vale a partir desta sexta-feira (22), e deve se alterar apenas no domingo (24).

“Não só na região Sul, mas pancadas também podem ocorrer nas redondezas de Goiânia. Todo o estado está sob essa condição de alta na umidade, então, se tiver abertura do sol, ocorrem pancadas de chuva. A umidade que chega vem, predominantemente, da Amazônia, mas agora se junta com essa frente fria. A frente fria deve avançar para o continente, ao longo do final de semana, passando pelo Espírito Santo, Minas Gerais e pelo Sul de Goiás”, complementou.

O fenômeno se formou na região da Argentina e do Uruguai e se deslocou para o Sul do Brasil. Subiu até a região Sudeste, onde atua agora, na costa. Após esse período estacionária, injetando umidade por alguns dias, ao longo do final de semana deve se alinhar e adentrar mais no continente, fazendo o percurso descrito pela pesquisadora.

Por fim, na segunda-feira (25) já deve ir se dissipando, com uma quebra de conexão com as massas de ar que a sustentam. A partir daí continuam as chuvas, com menor intensidade, no entanto, ocorrem por instabilidade local, das condições de calor e umidade já pregressas.