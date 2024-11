Novidade em Anápolis tem deixado internautas com água da boca e fotos explicam o porquê

Casa Modesta foi inaugurada recentemente e promete experiência única aos clientes

Publieditorial - 21 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

A cidade de Anápolis está com novidades para quem busca um bom lugar para se reunir com a família e aproveitar um cardápio deliciosamente elaborado por um preço justo.

Recém-inaugurada na Avenida Ana Jacinta, no bairro Santa Maria de Nazareth, a Casa Modesta já está conquistando os paladares e corações dos anapolinos. Com um conceito que une acolhimento, sabor e momentos inesquecíveis, o restaurante promete ser o novo ponto de encontro para famílias e amigos.

Victor Ribeiro, chef de cozinha e proprietário, compartilhou com o Portal 6 a essência da Casa Modesta:

“Pensamos em cada detalhe para criar uma experiência única. Da cozinha afetiva aos drinks especiais, passando pelo playground para as crianças, tudo foi projetado para proporcionar memórias inesquecíveis”, disse.

Entre as opções, destacam-se pratos clássicos e exclusivos, como a picanha na chapa e a tradicional carne de lata, difícil de encontrar em outros restaurantes. Para acompanhar, há ainda uma seleção de molhos surpreendentes, incluindo uma versão especial francesa com conhaque, elaborada pelo próprio chef.

E as delícias não param por aí: as sobremesas são verdadeiros espetáculos, com destaque para o sorvete frito, uma experiência única que encanta tanto pelo sabor quanto pela apresentação.

Além da gastronomia de alta qualidade, o ambiente foi pensado para todas as idades, tornando-se o lugar ideal para encontros familiares, reuniões de amigos ou mesmo uma noite especial.

Seja para saborear pratos elaborados ou criar memórias inesquecíveis, a Casa Modesta chegou para elevar o conceito de refeições em Anápolis.