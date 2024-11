Santa Casa de Anápolis alerta para possível risco de paralisação das UTIs nas próximas horas

Administração Pública, por outro lado, negou que haja risco na continuidade dos serviços médicos prestados

Davi Galvão - 21 de novembro de 2024

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

O Portal 6 teve acesso a um ofício encaminhado pela Santa Casa de Anápolis à Secretária Municipal de Saúde, nesta quinta-feira (21), alertando sobre o risco de paralisação das UTI’s por falta de repasses financeiros da Administração Pública.

Conforme já noticiado em reportagem anterior, a unidade já está há três meses sem receber parcelas monetárias devidas pela Prefeitura.

Os valores são referentes aos meses de setembro, outubro e novembro e equivalem a R$ 648 mil mensais, que somados ultrapassam R$ 1,9 milhão. Tal montante é destinado aos médicos que atuam no setor e estão, desde então, trabalhando sem receber as remunerações devidas.

Na ocasião, a prefeitura comunicou à reportagem que a situação “não procedia” e que nenhum serviço seria paralisado. Sustentou ainda que nos próximos dias seria “regularizado o repasse de auxílio extra que não é relativo aos serviços prestados dentro da contratualização com a Santa Casa”.

No entanto, conforme ofício encaminhado pela unidade de saúde, também constam várias emendas parlamentares “cujos valores estão no município, com Plano de Trabalho por parte da Santa Casa já entregue, totalizando o valor de R$ 7.624.000 e que também não foi feito o repasse”.

O documento, assinado pelo diretor técnico da unidade, Murilo Carlos da Silva Santana e também pela diretora-executiva Irmã Marinêz Arantes da Silva, urge para que a situação seja regularizada em caráter emergencial.

Ainda como consta no ofício, caso a situação não seja resolvida, o funcionamento das UTI’s Adulto, Pediátrico e Neo-natal podem ser completamente paralisadas, dentro das próximas horas. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Anápolis para saber se há alguma atualização sobre o caso e aguarda posicionamento.

Confira na íntegra primeira nota emitida pela Prefeitura:

A Prefeitura de Anápolis informa que nenhum serviço será paralisado e que a informação não procede, o que foi confirmado na noite desta terça-feira, 19, pela direção geral da Santa Casa, especificamente pelo Frei Carlos Antônio da Silva e Irmã Marinêz Arantes, respectivamente, presidente e diretora executiva da Fundação de Assistência Social de Anápolis ( Fasa), mantenedora da unidade de saúde. Ressalta ainda que, nos próximos dias, será regularizado o repasse de auxílio extra que não é relativo aos serviços prestados dentro da contratualização com a Santa Casa.