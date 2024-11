Homem leva facada da esposa após discussão, mas se recusa a deixar PM ir atrás dela: “amo muito”

Vítima teve de ser levada até a UPA de Anápolis, pois sangrava bastante

Davi Galvão - 22 de novembro de 2024

Vítima foi encaminhada a UPA da Vila Esperança (Foto: Reprodução)

Uma discussão de casal se transformou em caso de polícia após um homem, de 49 anos, ser esfaqueado pela esposa, na tarde desta sexta-feira (22), em Anápolis.

A vítima acionou as autoridades logo após o fato, ocorrido no bairro Conjunto IAPC, região Oeste da cidade, relatando ter sido agredido pela companheira, de 47 anos, em uma discussão motivada por ciúmes.

A Polícia Militar (PM) foi até o local e lá o homem, que contava com um corte na mão e sangrava bastante, explicou que, pouco antes das agressões, ele a esposa estavam consumindo bebidas alcoólicas.

Porém, após um desentendimento iniciado por conta de ciúmes, a mulher pegou uma faca e lhe desferiu o corte.

Assim, a vítima foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança para tratar do ferimento, mas se recusou a passar o endereço onde estava com a companheira, pois não queria que as autoridades fossem atrás dela.

Ele afirmou que “amava muito” a esposa, com quem já tem um relacionamento há três anos e que não queria vê-la presa.