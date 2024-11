Jovem viraliza ao explicar como avaliação negativa a convenceu a conhecer pit dog em Goiânia

"Foi justamente o que me convenceu a ir ao local", apontou usuária na publicação, que já acumula milhares de curtidas

Augusto Araújo - 22 de novembro de 2024

Jovem viralizou ao explicar motivo que a levou a conhecer pit dog em Goiânia. (Foto: Reprodução/X)

Uma usuária da plataforma X (antigo Twitter) viralizou após revelar como uma avaliação negativa no Google a levou a visitar um pit dog em Goiânia.

Identificada como Ana Clara (@claratromicina), a jovem explicou que buscava um lugar na capital para comer um “podrão” (outra forma de se referir aos sanduíches vendidos em quiosques nas ruas) quando se deparou com uma reclamação.

Isso porque um outro cliente do estabelecimento relatou ter feito um pedido no local e, ao olhar o nome na comanda, estava escrito apenas “CARECA”. “Quando pedi o pedido, já entrei com um processo contra o pit dog”, disse o consumidor na avaliação.

No entanto, apesar da suposta grosseria apontada pelo usuário, Ana Clara disse que o comentário ” foi justamente o que me convenceu a ir ao local”.

Assim, a publicação já acumula mais de 42 mil visualizações na rede social e 2 mil curtidas, além de respostas como “onde é? Agora quero ir lá”.

Apesar da brincadeira com a situação, a jovem destacou em outra postagem que acredita que o trabalhador responsável provavelmente já teria sido demitido, visto que o nome dele foi identificado na avaliação do Google.