Lideranças do União Brasil criticam posicionamento de Elmar Nascimento sobre futuro de Caiado

Parlamentar foi rifado internamente na disputa pelo comando da Câmara

Pedro Hara - 22 de novembro de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Hegon Corrêa)

Após a entrevista do líder do União Brasil (UB) na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), defendendo que o partido apoie a reeleição do presidente Lula (PT) em 2026, líderes da sigla reagiram internamente às falas do parlamentar.

O consenso é que, apesar da posição que ocupa na Câmara, Elmar não possui comando no partido e, por isso, não tem o peso que acredita ter.

Elmar buscava disputar a presidência da Câmara dos Deputados, mas foi preterido pelo próprio partido, que optou por apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Reações

A entrevista de Elmar gerou reações dentro da sigla. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou em suas redes sociais que “Ronaldo Caiado é um orgulho para o partido”.

O deputado federal Alfredo Gaspar (UB-AL) defendeu que seja realizada uma reunião ainda neste ano para decidir se a legenda continuará no Governo Lula (PT) ou lançará candidatura própria.

A bancada do UB de Goiás na Câmara também manifestou apoio a Caiado. José Nelto declarou que o governador é “um nome extremamente competitivo, com autonomia e capacidade para fazer as reformas que o país precisa”.

Silvye Alves reforçou a defesa da candidatura de Caiado, destacando que ele possui “credibilidade para propor um grande projeto ao país”.