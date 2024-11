Mega da Virada: lotéricas de Anápolis usam estratégias para atrair maior número de apostadores

Prêmio estimado em R$ 600 milhões é o maior da história das loterias brasileiras

Davi Galvão - 22 de novembro de 2024

Exterior de uma das lotéricas do Ponto, localizada no Terminal. (Foto: Paula Silva)

Com o final do ano chegando, os olhos de muitos brasileiros se voltam para as férias, festas em família e viagens. Outros, já têm um objetivo muito mais específico em mente: a Mega da Virada.

Este ano, a expectativa é de que o prêmio seja de R$ 600 milhões, o bastante para mudar a vida de muita gente e também a maior premiação da história das loterias brasileiras.

Não é para menos que, em Anápolis, as lotéricas já estão trabalhando a todo vapor para registrar todas as apostas, bem como vêm bolando estratégias para dar conta da demanda e também atrair mais pessoas.

Na Lotérica do Ponto, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 10, a movimentação já subiu tanto que foi preciso inclusive contratar mais funcionários para atender o público.

Foi como contou, em entrevista ao Portal 6, o gerente da unidade, Paula Silva, que garantiu que toda virada de ano a história se repete.

“É muito dinheiro, muita gente quer participar. Aqui eu já contratei mais gente para não ter fila e conseguir atender todo mundo, mas não foi só isso. Quem quiser fazer aposta online, consegue. Bolão também, tudo pelas redes sociais”, relatou.

A procura foi tanta que, já para facilitar a vida dos clientes – e também deixar o atendimento mais fluido, Paula fixou uma espécie de mural exclusivamente dedicada para jogos já montados da Mega da Virada, como já tradição anual.

Outro local que já está com um atendimento diferenciado, buscando não apenas atrair, mas também deixar mais cômodo o processo de apostas é a lotérica Milionária.

Localizada na Rua Quinze de Dezembro, n° 32, no setor Central, a unidade já ostenta um histórico mais do que considerável de apostas vencedoras de grandes – e pequenos – sorteios.

À reportagem, o administrador do local, Luiz Fernando Silvério, explicou que este ano estão com uma modalidade especial e planejada para maximizar as chances no sorteio.

“Esse ano nós dobramos o valor da nossa aposta, será feito um bolão aqui com mais de R$150 mil, onde nós jogaremos todos os 60 números disponíveis. Daí, a chance de ganhar original, que é de 1 em 50 milhões, passa a ser 1 em 2 mil”, explicou.

Conforme Luiz, essa é a de longe a melhor estratégia para todas as lotéricas: apostar em jogos com mais números para multiplicar as chances de ser premiado.

Sorte ou não, a estratégia parece estar, na medida do possível, dando certo, já que, além dos outros prêmios em sorteios “menores”, ano passado a unidade acertou a quadra na Mega da Virada, garantindo uma premiação de R$ 68 mil.

Luiz destacou ainda que já estão investindo em tráfego pago, bem como em uma equipe de marketing, para maximizar no alcance de clientes.