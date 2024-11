É emocionante a carta de garotinha de Anápolis para o Papai Noel: “meu pai não gosta de nós e foi embora”

Além dela, diversas outras crianças compartilharam o que querem de Natal. Interessados podem fazer uma boa ação e presentear os pequenos

Thiago Alonso - 23 de novembro de 2024

Criança com cartinha para o Papai Noel. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A magia do Natal é um dos momentos mais especiais do ano, seja pelos presentes, pelas canções ou pela companhia da família. No entanto, para algumas pessoas, como crianças em situação de vulnerabilidade, esse período pode ser repleto de desafios.

Pensando nisso, a campanha Papai Noel dos Correios, que existe há mais de 35 anos, tem como objetivo divulgar cartinhas de crianças que podem ser adotadas por qualquer pessoa. Nos textos, meninos e meninas pedem presentes ao Bom Velhinho, e muitos desses pedidos emocionam pela simplicidade e sinceridade.

Um exemplo tocante é a carta de Yohana, de 10 anos, que sonha em ganhar uma penteadeira para realizar seu “maior e grande sonho”: ter um quarto de princesa.

“No meu quarto dorme eu e minhas três irmãs. Moramos de aluguel, e minha mãe está desempregada. Meu pai não gosta de nós e foi embora para São Paulo”, escreveu. A menina, que vive em Anápolis, encerrou o bilhete agradecendo ao “Senhor Papai Noel”, pois acredita que ele irá realizar seu sonho.

Outro exemplo comovente é a cartinha de Davi Miguel. Embora ainda não saiba escrever, ele contou com a ajuda da mãe para enviar seu pedido. Aos 07 anos, Davi se apresentou ao Papai Noel como “um menino bonzinho, estudioso e especial”, pois tem Síndrome de Down.

“Quero ganhar um violãozinho para aprender mais músicas. Também quero uma bola de futebol. Minha mamãe quer me dar, mas não tem condições”, explicou.

Já Nathally, de 08 anos, pediu um kit escolar com mochila dos personagens Rafa & Luiz, seus favoritos, para começar o próximo ano letivo. Ela também sonha com um par de patins, descrito como “um dos outros sonhos que tenho”, e uma bicicleta para chegar mais rápido à escola.

“Calço 37/38… Ai, que vergonha, Papai Noel! Tenho pé enorme”, brincou ao mencionar os patins.

“Ficarei muito feliz com qualquer presente. Serei grata e receberei com todo carinho e agradecimento do fundo do coração, pois, no momento, minha mãe está desempregada e não pode me dar nada”, concluiu Nathally.

Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha, por meio do Blog Noel, no site dos Correios. Na plataforma, é possível selecionar o estado e a cidade da criança, depois, ler os textos e selecionar a preferida para realizar o sonho dos pequenos.