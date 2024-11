Motorista de aplicativo que pensou em cancelar viagem se arrepende ao ver quem entrou no carro

Caso foi compartilhado nas redes sociais e viralizou

Magno Oliver - 23 de novembro de 2024

Júlia Correia viralizou contando a história. (Imagem: Reprodução)

Uma maquiadora de Santos, litoral paulista, viveu uma situação inusitada nesta semana ao utilizar um aplicativo de caronas.

Júlia Correia Caiafa Maffei, de 27 anos, relatou nas redes sociais que, após se atrasar para o embarque, o motorista “surtou” com a demora, mas voltou atrás pedindo desculpas e até tentando engatar uma conversa mais descontraída.

A história começou quando Júlia, que estava em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, reservou uma viagem para Santos por R$ 25.

Por conta de um imprevisto, ela perdeu o metrô que a levaria ao ponto de encontro e avisou o motorista pelo chat que precisaria de mais dez minutos. A resposta, no entanto, foi tudo menos amigável.

“Ele começou a me chamar de irresponsável e disse que queria me reportar no aplicativo”, contou a maquiadora, que acabou cancelando a corrida e buscando outra carona.

No entanto, enquanto ainda estava no metrô, Júlia recebeu mensagens do mesmo motorista dizendo que havia exagerado na reação.

Já em Santos, ele enviou uma nova mensagem. “Na verdade, te peço desculpas. Você é uma moça linda, deveria te rasgar elogios e não ser grosseiro. Me perdoe. Eu trabalho com transporte, uso [o app] como quebra de custo”, escreveu o motorista, que também compartilhou seu número de celular na conversa.

Para Júlia, o desfecho foi curioso. “Eu achei engraçado. Ele tentou ali alguma situação. Vai que cola, né?”, brincou. A maquiadora reconhece, porém, que nem todas as mulheres encarariam a abordagem com leveza.

“Não deixa de ser um assédio. Dependendo da mulher, isso poderia ser bem desconfortável. Eu levei na risada porque não ia me estressar com isso às 09h da manhã”, ponderou.