Moradores flagram ‘rastro de sujeira’ após abertura do Natal do Coração em Anápolis

Abertura aconteceu neste sábado (23), reunindo centenas de pessoas e sendo marcado também pela ocorrência de chuvas

Samuel Leão - 24 de novembro de 2024

Parque da Jaiara ficou coberto de lixo. (Foto: Reprodução)

Após o lançamento do “Natal do Coração”, evento realizado pela Prefeitura de Anápolis no Parque da Jaiara, moradores e transeuntes registraram o ‘rastro de sujeira’ deixado para trás.

A abertura aconteceu neste sábado (23), reunindo centenas de pessoas e sendo marcado também pela ocorrência de chuvas.

No lançamento da caravana, que segue passando por várias partes da cidade e por distritos até 18 de dezembro, brinquedos foram distribuídos, com atividades de lazer sendo disponibilizadas ao público e a presença ilustre do Papai Noel.

Apesar da grande estrutura, aparentemente faltou um maior capricho com a higiene após o evento, já que restaram variados tipos de lixo espalhados pelo parque, que é um ponto de confraternização e lazer da comunidade.

Em nota, a gestão relatou que a limpeza será realizada na manhã da segunda-feira (25). Contudo, apontou também que nas próximas noites do Natal do Coração, o serviço será realizado logo após o evento. Confira a íntegra abaixo:

A Prefeitura de Anápolis informa que a limpeza total do parque será executada na manhã desta segunda-feira (25). Todas as demais noites do Natal de Coração terão a execução do serviço logo após o evento.