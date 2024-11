Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 25 mil

Contratados ainda receberão auxílio alimentação de R$ 500

Augusto Araújo - 25 de novembro de 2024

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Administração (Sead), voltado para a contratação de 34 profissionais para início imediato.

As oportunidades são todas voltadas para candidatos de nível superior, com salários variando de R$ 6.071,64 a R$ 25.756,39, com carga horária de 40h semanais. Além disso, irão receber auxílio alimentação de R$ 500.

Os cargos ofertados são os seguintes:

Desenvolvimento de Software Pleno (04)

Especialista em Desenvolvimento de Software Sênior (06)

Especialista em Experiência do Usuário (UX) Pleno (01)

Especialista em Experiência do Usuário (UX) Sênior (01)

Especialista em Ciência de Dados – Pleno (02)

Especialista em Ciência de Dados – Sênior (04)

Especialista em Cibersegurança – Pleno (01)

Especialista DevOPs – Sênior (01)

Especialista em Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sênior (01)

Especialista em Gestão e Modelagem de Processos de Tecnologia da Informação e Comunicação Pleno (01)

Especialista em Especificações Técnicas e Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicação Sênior (01)

Especialista em Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação – Sênior (03)

Especialista em Administração de Dados – Sênior (01)

Especialista em Análise de Dados e BI – Pleno (04)

Especialista em Análise de Dados e BI – Sênior (03)

As inscrições devem ser realizadas no Portal de Seleção da Sead, até às 18h do dia 09 de dezembro. Serão cobradas taxas com valores de R$ 50 a R$ 120, conforme a vaga ofertada.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e entrevista – esta, prevista para ocorrer entre os dias 24 a 30 de janeiro de 2025.

Para mais informações a respeito da seleção, leia o edital.