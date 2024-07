Professor de Anápolis que perguntou qual o marco mundial de 1989 se surpreende com resposta de aluno

Docente ainda explicou a importância de quem trabalha com a educação se manter sempre atualizado

Davi Galvão - 05 de julho de 2024

Print viralizou no X – antigo Twitter – e já conta com quase 1 milhão de visualizações. (Foto: @geo.grafei)

Marco mundial de 1989 e que pôs fim a bipolaridade vigente. Para muitos, se trata da Queda do Muro de Berlim. Porém, um professor anapolino viralizou ao mostrar a resposta de um aluno e que tem a ver com Taylor Swift. O registro já alcançou quase 1 milhão de visualizações no X – antigo Twitter – e tem divertido os internautas.

No print do vídeo, originalmente publicado no TikTok, o professor de geografia Brenner Paixão (@geo.grafei) relatou ter questionado os alunos acerca de qual evento geopolítico de 1989 marcou o mundo.

No entanto, ele foi surpreendido com a resposta de um estudante, apontando que o que tinha mudado o mundo era o álbum “1989”, da cantora Taylor Swift – nomeado em alusão ao ano de nascimento dela.

Nos comentários, os usuários não se seguraram nas piadas e com outras brincadeiras envolvendo o tema:

“Eu diria que, para alguns historiadores, foi a queda do muro de Berlim, mas para o povo, foi o álbum da Taylor Swift”, disse um internauta.

“Pois eu colocaria o nascimento da indústria musical e que se exploda a queda do muro de Berlim”, declarou outro.

Educar e adaptar

Apesar de o registro em específico ter “furado a bolha” e viralizado nas redes sociais, Brenner não é, de forma alguma, inexperiente quando o assunto é tecnologia.

Em entrevista ao Portal 6, ele já havia explicado como estar presente no ambiente online, com conteúdos educativos e atuais, era importante para o avanço da docência, mas deixou claro que a proposta vai muito além disso.

“Jovens estão vendo informações e online o tempo todo. Não adianta o professor estar no século XXI com mentalidade do século XX”, pontuou.

E foi com essa ideia que Brenner, já com 15 anos em sala de aula, resolveu também estar presente nos meios digitais, para alcançar um público maior. O segredo, segundo ele, é sempre estar atento às tendências do momento – como foi o caso da cantora Taylor Swift – e se fazer entender em meio aos jovens.

“Tem que levar educação, conteúdo sério, afinal esses alunos estão se preparando para cursos, vestibulares, mas que dialogue com a realidade deles também, nada engessado. Importante ser profissional, embasado academicamente, mas estar alinhado com as gírias, tendencias e músicas do momento”, destacou.