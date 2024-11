Rogério Cruz divulga novos nomes para Secretaria Municipal de Saúde

Cirurgiã-dentista Cynara Mathias Costa ficará a frente da pasta

Davi Galvão - 27 de novembro de 2024

Cynara Mathias Costa assume a diretoria da Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A cirurgiã-dentista Cynara Mathias Costa foi nomeada como nova titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, substituindo Wilson Pollara – preso juntamente com mais dois integrantes da secretaria na manhã desta quarta-feira (27). A decisão consta na última edição do Diário Oficial do Município.

A nova titular é especialista e mestranda em saúde coletiva e possui histórico de atuação e experiência na gestão pública. Outras mudanças incluem Acácia Spirandelli como secretária executiva, Bruno Costa na direção financeira e Isadora Rodrigues – que acumula funções na gestão de redes de atenção e saúde bucal.

A rotatividade do cargo se dá após o ex-secretário ter sido preso na manhã desta terça-feira (27), na Operação Comorbidade, conduzida pelo Ministério Público, que investiga irregularidades na gestão da saúde.

As investigações apontam que Wilson Pollara, bem como o então secretário-executivo e diretor financeiro da pasta, teriam reiteradamente concedido vantagens em contratos, ocasionando prejuízo para a administração pública.

Os mandados foram cumpridos na sede da SMS, nas residências dos alvos de prisão e de um empresário. Em posse de um dos alvos foram encontrados R$ 20.085 em dinheiro.

Em nota, a Prefeitura afirmou estar colaborando integralmente com as apurações e garantiu que tomará as medidas administrativas necessárias conforme o avanço das investigações.