Natal em Pirenópolis: fim de semana tem programação especial com entrada gratuita

No calendário grupos locais e regionais apresentam-se, trazendo os encantos do período

Denilson Boaventura - 28 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Pirenópolis e o Instituto Meta & Verso divulgaram nesta quinta-feira (28), a programação especial de Natal.

Além dos belíssimos espaços decorados com luzes e enfeites, a Vila de Natal contará com programação especial aos finais de semana aberta a toda comunidade. Na programação grupos locais e regionais apresentam-se, trazendo os encantos do período.

“O objetivo é ofertar aos visitantes, uma experiência completa de encantamento com a tradicional arquitetura de nossa cidade e com lindas histórias para crianças e famílias”, destacou o secretário de Cultura Ronaldo Félix.

Confira a programação completa até 23 de dezembro

29/11 (sexta-feira)

19h – Coral Libras Kids

31/11 (domingo)

19h – Espetáculo “Natal Encantado do Mickey”

06/12 (sexta-feira)

19h – Encontro de Bandas

07/12 (sábado)

20h – Ana Terra e Karaokê Kids

11/12 (quarta-feira)

19h – Coral Canarinhos de Pirenópolis

12/12 (quinta-feira)

19h30 – Ballet, Jazz, Danças Contemporâneas e Folclóricas

13/12 (sexta-feira)

19h – Coral de Libras

15/12 (domingo)

19h – Espetáculo “Heróis em um Natal em Apuros”

17/12 (terça-feira)

19h30 – Ballet, Jazz, Danças Contemporâneas e Folclóricas

19/12 (quinta-feira)

19h30 – Ballet, Jazz, Danças Contemporâneas e Folclóricas

20/12 (sexta-feira)

19h – Coral Canarinhos de Pirenópolis

Apresentação de balé clássico e danças folclóricas

Espetáculo “Natal Divertidamente”

21/12 (sábado)

19h – Apresentação de Balé, Ginástica Desportiva

Jóias dos Pirineus

Grupo Balé Flores de Pirenópolis

22/12 (domingo)

19h – Apresentação de balé clássico e danças folclóricas

20h – Apresentação Clara Luz

23/12 (segunda)

19h – Espetáculo “O Encantado de Natal da Família Madrigal”