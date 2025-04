Mãe é condenada após pagar R$ 50 para filho de 10 anos ter relações sexuais com homem

Homem envolvido nos atos também irá cumprir detenção, sem direito a recorrer em liberdade

Natália Sezil - 22 de abril de 2025

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

A mãe de uma criança de 10 anos foi condenada a 24 anos de prisão após colocar o filho para praticar relações sexuais com um homem, de idade não revelada, em São Miguel do Passa Quatro, no Sul goiano.

A mulher incentivava a criança a realizar os atos em troca de R$ 50, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), que denunciou o caso. A situação aconteceu cinco vezes.

A mãe estava ciente e até determinava os atos libidinosos que seriam praticados pelo homem contra a vítima, sendo que a última ocorrência teria sido em novembro de 2024.

O homem também foi condenado e deve cumprir 16 anos de reclusão. Ambos responderão por estupro de vulnerável.

Segundo a promotora de Justiça, Ana Roberta Ferreira Fávaro, ele foi denunciado recentemente pelo MPGO, por conta do mesmo delito praticado contra outra vítima.

Os dois envolvidos tiveram mantida a prisão preventiva, sem o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, os réus foram sentenciados ao pagamento de R$ 4.236, cada, a título de indenização.

