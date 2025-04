6 dicas para fazer arroz soltinho como o de restaurante

Fazer um arroz soltinho e no ponto certo é um desafio, mas com alguns truques simples, dá para chegar ao resultado perfeito

Ruan Monyel - 18 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Nanusa Santos)

O grão é um dos alimentos mais presentes na mesa do brasileiro, mas nem todo mundo consegue fazer um arroz soltinho como gostaria.

É comum que o preparo fique empapado, grudado ou com gosto de cru, mesmo seguindo receitas tradicionais e comprando grãos de qualidade.

No entanto, com atenção a alguns detalhes, qualquer pessoa pode transformar o arroz do dia a dia em um acompanhamento digno de chef.

6 dicas para fazer arroz soltinho como o de restaurante

1. Lave bem o arroz antes de cozinhar

Lavar o arroz em água corrente até que a água fique quase transparente é essencial para remover o excesso de amido, que costuma deixar os grãos grudados.

Esse simples passo ajuda a garantir um preparo mais seco e com os grãos soltos, além de melhorar o sabor final do alimento.

2. Escolha o tipo certo de grão

Nem todos os tipos de arroz reagem da mesma forma na panela, ou seja, para ter um arroz soltinho, o mais indicado é o tipo agulhinha, que tem menos amido.

Evite grãos próprios para risoto ou japonês, que são naturalmente mais pegajosos, e os parborizados.

3. Refogue bem no início

Refogar bem o arroz antes de adicionar a água faz toda a diferença, pois ao envolver os grãos em óleo ou azeite, você ajuda a selar sua superfície, evitando que grudem.

É um passo simples, mas essencial para ter um arroz soltinho.

4. Use a medida certa de água

A regra básica é usar duas xícaras de água para cada xícara de arroz, mantendo essa proporção independente da quantidade.

Usar mais água do que o necessário vai deixar o arroz empapado, e menos água pode deixá-lo cru.

5. Cozinhe com a panela tampada

Depois que a água ferver, abaixe o fogo, tampe a panela e deixe o arroz cozinhar lentamente.

Esse controle de temperatura ajuda os grãos a absorverem a água de forma uniforme, resultando em um arroz cozido por igual.

6. Deixe descansar após o cozimento

Por fim, ao fim do cozimento, desligue o fogo e deixe o arroz descansar, ainda tampado, por cerca de 5 a 10 minutos.

Esse tempo permite que o vapor finalize a cocção e solte ainda mais os grãos, deixando o preparo no ponto ideal.

