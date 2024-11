Motoristas devem ficar atentos: novo prazo de renovação da CNH já está valendo

Está na hora de ficar por dentro das novas regras para renovação da Carteira Nacional de Habilitação

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Se você é motorista, está na hora de ficar por dentro das novas regras para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Desde que a legislação foi atualizada, os prazos mudaram e, dependendo da sua idade, você pode estar renovando o documento com menos frequência.

Parece uma boa notícia, não é mesmo? Mas antes, vamos entender exatamente como essas mudanças funcionam e o que você deve fazer para evitar problemas futuros.

Primeiro, se você tem menos de 50 anos, pode comemorar: a renovação da CNH agora é exigida apenas a cada 10 anos. Isso significa que você pode dirigir sem preocupações administrativas por uma década inteira!

Já para quem está na faixa entre 50 e 69 anos, o prazo foi reduzido para 5 anos. Isso garante uma checagem periódica da saúde dos motoristas, mas ainda assim é uma frequência bem razoável.

Por outro lado, os motoristas com 70 anos ou mais devem renovar a CNH a cada 3 anos. Embora pareça um intervalo curto, a intenção é assegurar que todos estejam em plenas condições físicas e mentais para dirigir com segurança.

Agora que você já sabe os prazos, é importante manter sua documentação em dia. Fique atento às notificações e use o aplicativo do Detran ou o site oficial para acompanhar a validade da sua CNH.

Não deixe para a última hora, pois o agendamento pode demorar dependendo da demanda na sua região.

Outro ponto crucial é passar pelos exames obrigatórios, como o de aptidão física e mental. Eles garantem que você está apto para dirigir e ajudam a evitar acidentes.

As alterações buscam modernizar os processos e adequar as regras às condições de saúde de cada faixa etária. Além disso, com menos idas ao Detran, os motoristas economizam tempo e evitam filas, mas sem abrir mão da segurança no trânsito.

Com essas mudanças, renovar a CNH ficou mais prático e alinhado à realidade de cada faixa etária. Portanto, fique de olho no prazo e garanta que sua documentação esteja em dia. Assim, você pode aproveitar o melhor das estradas com segurança e tranquilidade.

