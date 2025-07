Cidade colada em Goiás tem uma das praias de água doce mais bonitas do Brasil

Destino que encanta pela beleza, está localizado há menos de 30 km do estado

Thiago Alonso - 15 de julho de 2025

Aurora do Tocantins esconde praias lindas. (Foto: Divulgação/Governo do Tocantins)

Já imaginou poder visitar um paraíso no meio do Cerrado que, entre paisagens estonteantes, serve praias de água doce e cenários encantadores? O melhor: isso tudo sem precisar viajar para muito longe.

Localizada bem pertinho de Goiás, a cidade de Aurora do Tocantins está situada no Extremo-Sul do estado vizinho, o que a deixa quase colada no município goiano de Campos Belos — menos de 30 km de distância.

Para aqueles que queiram sair do Entorno do Distrito Federal (DF) o caminho é um pouco mais longo, mas ainda recompensador: algo em torno de 428 km saindo de Formosa.

O trajeto da capital, Goiânia, também é maior, mas não deve passar de 08h30 de viagem, sendo que ao final, cada segundo irá valer a pena: a se iniciar pela famosíssima Praia do Pequizeiro, que encanta só de olhar.

O local é um espetáculo à parte: águas cristalinas em um azul-turquesa, em meio a areia fina de uma praia que mais parece o mar, mas está cercada pela vegetação típica do Cerrado.

Aurora do Tocantins também reserva uma série de outras atrações naturais para os visitantes, como o Balneário Douradas, um clube natural com águas claras e calmas, localizado bem pertinho do Centro da cidade.

Assim como as várias praias do município, este destino também conta com areia fina e uma água que mais parece vir do oceano. Contudo, o diferencial são as pedras que completam o local, que é banhado pelo Rio Palma — fluvial que corta parte da região.

Por fim, uma atração que é quase obrigatória para os turistas é o Rio Azuis, o menor manancial do Brasil, da América Latina e o 3º menor do mundo, com apenas 147 metros de extensão.

Apesar de pequeno, se engana quem acha que o Rio Azuis não pode encantar quem o conhece, uma vez que as águas igualmente azul-turquesa (assim como boa parte das vistas em Aurora do Tocantins) também encantam só de olhar.

Não o bastante, o curto trajeto começa e termina no mesmo lugar, conectando duas fontes que surgem no meio de pedras de calcário, em meio a uma vegetação típica, com formações rochosas e um fluxo d’água constante e volumoso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!