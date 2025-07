O vilarejo mais acolhedor de Goiás que conquista quem passa por lá

Clima de comunidade, os sorrisos fáceis e o carinho com que os moradores tratam quem chega fazem com que a experiência vá muito além do turismo

Anna Júlia Steckelberg - 13 de julho de 2025

Fogueira na Vila de São Jorge. (Foto: Melhores Destinos)

No meio do cerrado goiano, entre trilhas, cachoeiras e um céu estrelado de tirar o fôlego, existe um lugar que tem ganhado o coração de quem busca descanso e autenticidade: o vilarejo de São Jorge, distrito de Alto Paraíso de Goiás.

Com ruas de terra batida, casinhas coloridas e um povo simples que recebe cada visitante como se fosse da família, São Jorge é considerado por muitos o vilarejo mais acolhedor de Goiás — e talvez até do Brasil.

O tempo desacelera em São Jorge

Ali, a pressa fica do lado de fora. A internet falha, e tudo funciona no ritmo da natureza. Mas isso, longe de ser um problema, é parte do encanto.

O clima de comunidade, os sorrisos fáceis e o carinho com que os moradores tratam quem chega fazem com que a experiência vá muito além do turismo. É uma imersão no que há de mais humano: simplicidade, afeto e conexão com a terra.

Portal da Chapada dos Veadeiros

São Jorge é também a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o que o torna base ideal para trilhas e aventuras. O visitante pode explorar lugares como:

– Saltos do Rio Preto

– Cachoeira das Carioquinhas

– Vale da Lua

– Canyon II e Mirante da Janela

Mas a maior atração é mesmo o clima do vilarejo: cafés com livros e redes, bistrôs com comida no fogão a lenha, arte em cada esquina e rodas de conversa ao som do violão.

Onde ficar

As hospedagens variam de campings a pousadas rústicas super charmosas, com opções que prezam pelo silêncio, pela vista e pela boa energia. É o tipo de lugar onde você dorme ouvindo os grilos e acorda com o canto dos pássaros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!