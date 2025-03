Claude Troisgros irá inaugurar restaurante em Goiânia em abril

Chef se tornou uma figura popular na televisão, apresentando programas como "Que Marravilha!" e sendo jurado no reality "The Taste Brasil"

Davi Galvão - 29 de março de 2025

Chef francês Claude Troisgros se tornou conhecido no Brasil após diversos programas televisivos de sucesso. (Foto: Redes Sociais)

O renomado chef francês Claude Troisgros inaugura, no próximo dia 4 de abril, às 19h, o Cucina Mia, restaurante de culinária italiana que chega a Goiânia com a proposta de unir sofisticação e tradição mediterrânea.

A casa, que será a primeira unidade da marca no Brasil, está localizada no Flamboyant Shopping e aposta em pratos frescos, com molhos mais leves e preparados sob técnicas refinadas da alta gastronomia.

O cardápio promete pratos típicos preparados com técnicas sofisticadas e ingredientes selecionados, mantendo a leveza característica da dieta mediterrânea.

O projeto tem ainda a participação dos empresários Marcelo Magalhães e Ronaldo Reis, que acompanham Troisgros no empreendimento.

Claude Troisgros é um dos nomes mais prestigiados da gastronomia no Brasil e no mundo. Nascido na França, ele pertence a uma família de chefs estrelados e se destacou ao trazer a culinária francesa para o país, incorporando ingredientes nacionais às suas criações.

Além dos restaurantes de sucesso que já comandou, ele se tornou uma figura popular na televisão, apresentando programas como “Que Marravilha!”, no canal GNT, e sendo jurado no reality “The Taste Brasil”.

