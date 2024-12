Publicado edital de concurso público em Brasília com salários de R$ 9,4 mil

Serão contratados 13 profissionais de forma imediata e outros 558 irão para cadastro reserva

Paulo Roberto Belém - 03 de dezembro de 2024

Sede da Funpresp-EXE em Brasília (Foto: Divulgação)

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE) publicou edital de concurso público que prevê a contratação de 13 profissionais de forma imediata com salários de até R$ 9,4 mil.

A publicação também prevê a classificação de outras 558 pessoas em forma de cadastro reserva para o cargo de analista de previdência complementar, ramificando as seguintes especialidades, que exigem ensino superior.

São elas: Administração e Planejamento, onde há uma vaga imediata e 78 de cadastro reserva. Na área de Governança, Auditoria, Controle e Conformidade, estão disponíveis apenas vagas de cadastro reserva (76).

Em Previdência, são três vagas imediatas e 93 de cadastro reserva. O setor de Comercial, Marketing e Comunicação Social conta com quatro vagas imediatas e 76 de cadastro reserva. Já para Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos, há uma vaga imediata e 80 de cadastro reserva.

No setor Jurídico, todas as vagas são para cadastro reserva (24). A área de Atuária dispõe de uma vaga imediata e cadastro reserva (21).

Em Sistemas e Governança de TI, são oferecidas vagas de cadastro reserva (24), assim como em Infraestrutura e Cibersegurança (24). Por fim, a área de Contabilidade oferece duas vagas imediatas e cadastro reserva (42).

Segundo o edital, as inscrições estarão abertas a partir desta sexta-feira (06) até 26 de dezembro e poderão ser realizadas pelo site do Cebraspe, ao valor de R$ 100. Os conteúdos da prova estão disponíveis no edital, assim como mais detalhes do concurso.