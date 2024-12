Último dia para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 11.893,20

Prazo para inscrições se encerra às 10h desta segunda-feira (09)

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

O prazo para as inscrições no processo seletivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH), em Goiás, com salários de até R$ 11.893,20, se encerra nesta segunda-feira (09), às 10h.

As oportunidades abrangem cargos de níveis médio, técnico e superior, incluindo agente de atendimento I ou II (3), analista em saúde – médico generalista I, II ou III (2), analista em saúde – psicólogo I/Trabalho (1), auxiliar administrativo júnior I ou II/Recepção (2), auxiliar administrativo pleno (1), engenheiro civil (1), técnico em saúde – nutrição (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

Os selecionados terão carga horária de 20 a 44 horas semanais e salários que variam entre R$ 1.788,60 e R$ 11.893,20.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, exclusivamente pela internet, no site oficial do IDTECH.

O processo seletivo contará com diversas etapas, como análise de conhecimentos gerais e específicos e, a depender do cargo: avaliação prática de digitação, avaliação curricular, testes em planilhas eletrônicas no LibreOffice, prática em AutoCAD básico 2D, avaliação psicológica, dinâmica de grupo e entrevista por competências.

Os aprovados serão incluídos no cadastro de reserva e poderão ser convocados dentro do prazo de um ano a partir da publicação do resultado final, conforme a necessidade e disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do IDTECH.