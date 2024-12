Autorizado concurso público para níveis médio e superior na Polícia Federal

Edital deverá ser divulgado em até seis meses e, após publicação, haverá no mínimo dois meses até as provas

Davi Galvão - 10 de dezembro de 2024

Imagem mostra a gente da Polícia Federal, em operação (Foto: PF / Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGO) autorizou a realização de mais um concurso público para a Polícia Federal (PF), com oferta de 192 vagas.

Conforme o documento, publicado na última sexta-feira (06), o edital deverá ser divulgado em até seis meses. Após a publicação, haverá um intervalo mínimo de dois meses até a realização da primeira prova.

O preenchimento das vagas dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira, mesmo após a homologação do resultado final.

As vagas estão distribuídas entre cargos de nível intermediário e superior, com oportunidades para assistente social (13), contador (9), enfermeiro (3), médico (35), psicólogo (6), farmacêutico (2), nutricionista (1), estatístico (4), administrador (6), técnico em comunicação social (3) e técnico em assuntos educacionais (10).

A PF, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ficará responsável pela organização do processo seletivo, incluindo a publicação do edital e demais etapas do certame.