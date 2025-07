Dono de posto de combustível encontra moeda rara enquanto conferia o caixa e fica milionário

Peça valiosa com erro de cunhagem surpreendeu positivamente o comerciante, que agora está rico

Pedro Ribeiro - 15 de julho de 2025

Posto de combustível. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O que parecia ser apenas mais um fim de expediente virou uma reviravolta na vida de um comerciante. Enquanto conferia o caixa do dia em seu posto de combustível, ele notou uma moeda incomum entre o troco recebido: uma moeda rara em estado impecável.

Movido pela curiosidade, decidiu consultar um especialista e descobriu que tinha um verdadeiro tesouro nas mãos.

O caso aconteceu nos Estados Unidos e o protagonista é Steve Whitmore, um norte-americano que ficou milionário ao descobrir que a moeda era, na verdade, um meio dólar Kennedy de 1964, um protótipo experimental raríssimo, fabricado pouco após o assassinato do presidente John F. Kennedy.

O exemplar possui 90% de prata, acabamento espelhado, erro no verso e não tem marca de cunhagem — características que a tornaram uma peça lendária entre os colecionadores de numismática. Estimativas apontam que o item pode valer milhões de dólares em leilões especializados.

“Já vi milhares de moedas passarem pelo meu caixa, mas nunca imaginei que uma delas valesse mais que o meu negócio inteiro”, contou Whitmore, ainda surpreso com a descoberta. Desde então, ele alerta outros comerciantes e cidadãos em geral: “olhem bem o dinheiro que recebem. Pode haver algo muito mais valioso do que parece”.

No Brasil também existem moedas consideradas raras e valiosas. Exemplares como o 1 real de 1999, o 50 centavos sem o zero e a moeda de 5 centavos de 1999 são bastante procurados. Em bom estado de conservação, algumas dessas peças podem valer centenas ou até milhares de reais — um bom motivo para observar melhor o troco antes de guardá-lo no bolso.