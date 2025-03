Atenção! Você NÃO deve comprar esses ovos no mercado

É necessário ter atenção com alguns detalhes na hora de escolher alguns itens para levar para casa

Magno Oliver - 27 de março de 2025

Ovos de galinha (Foto: Reprodução)

Comprar ovos no supermercado pode parecer uma tarefa simples e fácil para as pessoas, mas, na verdade, a realidade não é bem assim.

Segundo a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU), a compra de ovos no mercado deve ser feita com critérios.

Antes da distribuição para o supermercado, eles passam por triagem, seleção, etiquetagem e análise por controle de qualidade. Porém, antes da compra, muita gente esquece de observar o estado de conservação dos ovos.

Atenção! Você NÃO deve comprar esses ovos no mercado

Quando são encaminhados para venda no supermercado, cada ovo recebe um código numérico que indica o tipo de galinha criada, a origem do ovo e a exploração de produção em que ele passou em produção.

As duas letras seguintes ao número indicam o país de origem (por exemplo, BRA para Brasil), enquanto os dígitos seguintes identificam a província, o município e a exploração agrícola específica.

O que dizem os números na embalagem dos ovos?

A recomendação dos especialistas é optar pelos códigos 0 ou 1, pois eles indicam produção por galinhas com maior liberdade de movimento durante a criação, e alimentação o mais natural possível.

0 – Frangos biológicos: essas aves tiveram criação com alimentação baseada em ração biológica e acesso pleno ao ar livre.

1 – Galinhas do campo: elas levam um regime alimentar diferente e passam por criação com grande acesso ao ar livre. Alimentos naturais sem uso de rações.

2 – Galinhas criadas no solo: vivem dentro de um galinheiro coberto, sem acesso ao ambiente exterior.

3 – Galinhas em gaiolas: criação e vivência em gaiolas para a recolha automatizada e em escala de produção sequencial de ovos.

Quais ovos evitar?

Segundo a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU), na seleção de ovos no supermercado, existem alguns aspectos para se observar em um ovo.

Criação intensiva: ovos dessa produção vêm de galinhas criadas em gaiolas, onde passam por superlotação, nenhum espaço de locomoção e muito estresse e sofrimento animal.

Em alguns casos, essas práticas aumentam o risco de doenças e o uso de antibióticos. Galinhas submetidas a processo de sofrimento geram ovos com baixa qualidade nutritiva.

Ovo com casca gretada ou suja: se tiver fissuras, o risco de contaminação bacteriana aumenta. Bom evitar também ovos com vestígios suspeitos de sujeira.

Prazo de validade muito próximo: sempre escolha ovos frescos, com prazo de validade mais longo possível para garantir durabilidade e qualidade.

Armazenamento em condições questionáveis: sol, chuva, frio, umidade alteram a qualidade do armazenamento do ovo. Assim, é importante observar se passaram por mudanças bruscas de temperatura no armazenamento.

Ovos sem selos e indicações nas embalagens: em condições assim, existe a suspeita de produção em locais que não seguem normas sanitárias adequadas, colocando a saúde em risco.

Antes da compra, é importante procurar sempre o selo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal/Estadual).

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!