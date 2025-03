TJGO lança leilão de veículos apreendidos com lances a partir de R$ 55 mil; saiba como participar

Evento garante automóveis com preços muito abaixo do mercado

Thiago Alonso - 20 de março de 2025

Carros serão leiloados. (Foto: Reprodução/Sead)

A Comissão de Alienação de Veículos Apreendidos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) anunciou um novo leilão on-line, com veículos apreendidos e que estão em processos de tramitação.

O evento, que já se iniciou, acontece por meio do site Teles e Lima Leilões e será realizado até a próxima segunda-feira (24).

Os participantes podem garantir automóveis de grande porte com custos abaixo do mercado, uma vez que os lances iniciais podem ser encontrados a partir de R$ 55 mil. A expectativa é que, com as vendas, os cofres da Justiça lucrem até R$ 1,5 milhão.

A maior parte dos veículos oferecidos no leilão estão aptos para circulação, além de também contar com opções para retirada de peças e revenda.

Apesar disso, conforme informado pela Comissão de Alienação de Veículos Apreendidos, todos os veículos estão devidamente protegidos por direitos aos compradores.

Em caso de restituição ao proprietário original, a Justiça assegura que a pessoa que arrematou tenha a garantia de recebimento do valor condizente com o bem apreendido.

