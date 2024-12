Definido prazo para que famílias deixem área onde será corredor do BRT Norte-Sul em Goiânia

Dezenas de famílias que vivem em uma ocupação na Avenida Rio Verde, no Setor Parque Amazônia, em Goiânia, terão de desocupar as residências em até 90 dias, para possibilitar a construção de um corredor do BRT Norte-Sul.

A situação já estava na Justiça há mais de 40 anos e chegou a um fim nesta sexta-feira (13) através de uma conciliação promovida pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Goiás (CSF/TJGO), que viabilizou o acordo entre a Prefeitura e os ocupantes.

Das 24 famílias envolvidas, 16 aceitaram os termos do acordo, no qual cada uma delas receberá um lote no Setor Faiçalville, com metragem entre 200 m² e 250 m².

Os atos de escritura e registro dos novos locais serão isentos de custo, bem como as instalações de água, esgoto e energia. Porém, nenhum auxílio será fornecido por parte da Prefeitura para a construção das novas casas.

Ao final do prazo de 90 dias, caso as famílias não saiam voluntariamente do local, serão expedidos mandados de desocupação imediata, forçando o ato.

Vale destacar que, embora as moradias na região sejam irregulares, já estão lá há 40 anos e representam grande parte da vida e trajetória dos moradores.