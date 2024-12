Cirurgia para retirada de tumores de Preta Gil é adiada

LEONARDO VOLPATO

A cantora Preta Gil, 50, anunciou pelas redes sociais que a cirurgia de retirada dos tumores foi adiada.

“Oi, meus amores. Só para deixar vocês informados, minha cirurgia não será mais hoje [domingo], e sim na quinta-feira, dia 19 de dezembro. Muitos beijos”, escreveu ela numa postagem.

Na última semana, ela esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico. Foi quando a artista, em tratamento contra o câncer que enfrenta desde 2023, disse que faria uma nova cirurgia neste domingo (15) para a retirada de tumores.

Preta tratou o câncer colorretal no ano passado, mas a doença voltou em agosto deste ano e evoluiu para uma metástase em quatro locais: em duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos; no peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina.

De acordo com Preta, a cirurgia que agora será feita na quinta (19) é muito importante para a recuperação. Ela pediu vibrações positivas aos fãs. “Eu não sei fazer as coisas em segredo. Eu gosto de dividir as coisas com vocês”, completou.