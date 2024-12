6 profissões que exigem apenas o ensino médio e contam com salários atrativos

Enquanto muita gente pensa que apenas o diploma garante altos salários, existem diversas opções que provam o contrário

Pedro Ribeiro - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que há profissões que exigem apenas o ensino médio e ainda oferecem salários atrativos?

Pois é, enquanto muitos pensam que apenas carreiras com diploma universitário garantem bons ganhos, existem diversas opções que provam o contrário.

Claro, algumas dessas profissões podem exigir cursos técnicos ou habilidades específicas, mas, com determinação e foco, é possível se destacar e crescer.

1. Técnico em manutenção de aeronaves

Quando se fala em profissões que oferecem ótimos salários, o técnico em manutenção de aeronaves merece destaque.

Esse profissional é responsável por garantir a segurança e o funcionamento perfeito de aeronaves, o que exige atenção aos detalhes e bastante responsabilidade.

Além disso, a alta demanda por profissionais qualificados neste setor faz com que os salários sejam atrativos.

2. Desenvolvedor de aplicativos

Outro exemplo de profissão muito rentável é o desenvolvedor de aplicativos. Atualmente, quase tudo está no celular, por isso, criar e programar apps virou um mercado cheio de oportunidades.

E o melhor: você não precisa de um diploma universitário para atuar na área. Com o ensino médio completo e cursos de programação, é possível adquirir as habilidades necessárias.

3. Especialista em jogos digitais

Se você sempre teve paixão por videogames, por que não transformar isso em carreira?

Especialistas em jogos digitais atuam no desenvolvimento e aprimoramento de jogos, além de testar recursos e ajustar detalhes para uma melhor experiência do usuário.

Esse mercado está em expansão no Brasil e no mundo. Mesmo sem graduação, é possível entrar na área com o ensino médio e cursos técnicos.

4. Vendedor comissionado

Ser vendedor vai muito além de simplesmente atender clientes. Na verdade, essa profissão exige habilidades como persuasão, boa comunicação e empatia para conquistar resultados.

Uma das maiores vantagens de ser vendedor comissionado é que o esforço e o desempenho podem refletir diretamente nos ganhos. Assim, em áreas como imóveis, veículos ou tecnologia, é possível obter excelentes rendimentos sem precisar de um diploma universitário.

5. Mestre de obras

Na construção civil, o mestre de obras é a figura que faz tudo acontecer.

Ele é responsável por supervisionar equipes, acompanhar prazos e assegurar que o projeto seja executado conforme o planejado.

Embora a experiência prática seja essencial, o ensino médio é suficiente para começar na profissão.

6. Operador de máquinas pesadas

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar os operadores de máquinas pesadas.

Trabalhar com equipamentos como escavadeiras, guindastes e retroescavadeiras é essencial em projetos de construção civil, mineração e logística.

