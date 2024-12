Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 10,8 mil

Funções disponíveis estão distribuídas em diversas áreas, com cargos para formação de nível médio e superior

Natália Sezil - 16 de dezembro de 2024

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede do Governo de Goiás. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para um novo processo seletivo do Governo de Goiás, que busca contratar 17 profissionais para o preenchimento de vagas temporárias.

O prazo tem início nesta segunda-feira (16) e se estende até o dia 03 de janeiro, às 18h. As inscrições devem ser realizadas online, pelo Portal de Seleção do Governo Estadual.

A taxa varia de R$ 40 a R$ 80, de acordo com o cargo almejado, e, para quem deseja solicitar a isenção do valor, é importante ficar atento: só é possível fazer esse pedido entre às 10h do dia 17 e às 18h do dia 18 de dezembro.

Podem se candidatar interessados que tenham formação em nível superior, ou, no caso específico de assessor de eventos, em nível médio. Além desse, há vagas disponíveis para os cargos de arquiteto, biblioteconomista, engenheiro civil, especialista em cooperativismo, especialista em logística reversa e museólogo.

Os salários variam de R$ 3.033,98 a R$ 10,8 mil, com jornadas de trabalho de 40h semanais. Os selecionados trabalharão na Secretaria de Estado da Retomada, em Goiânia. A contratação tem duração inicial de três anos, mas pode ser prorrogada por mais cinco.

O processo seletivo acontece em duas etapas, por meio de análise curricular – com resultado divulgado em 06 de fevereiro – e entrevistas – realizadas entre os dias 13 e 18 do mesmo mês.

Os requisitos para cada função e outras informações podem ser conferidas no edital.