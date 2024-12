Super X: a lanchonete icônica de Anápolis e suas memórias

Estabelecimento ficou marcado pelas boas memórias e o modelo de negócio inovador para a época

Narelly Batista - 16 de dezembro de 2024

Super X, antiga sanduicheria do Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução/Anápolis na Rede)

A Super X, uma das lanchonetes mais famosas de Anápolis, encerrou suas atividades no início dos anos 2000. Localizada na Avenida Goiás, a Super X se tornou um ícone da cidade, marcando uma geração de jovens e adultos.

Caminhando pelo centro de Anápolis, parei em frente ao imóvel onde ficava a Super X e me lembrei do cheiro dos sanduíches fresquinhos e das longas filas formadas para comprar ingressos de cinema e aproveitar as promoções. Uma nostalgia da época em que eu sonhava em juntar um dinheirinho para lanchar ali enquanto via a vida passar.

Me recordo de passar de ônibus e ver casais chegando ao final da tarde, para dividir milk shakes, banana split e batata frita. Grupos de adolescentes que se reuniam ali tentando ganhar uma daquelas bolinhas de máquina e viver o primeiro beijo. Naquele tempo, minha mãe costumava dizer: “isso não é para a gente”, e seguíamos para casa.

Até hoje me pergunto por que a Super X fechou, já que era um verdadeiro sucesso. Seu modelo de negócio era inovador. Cinema e festas que não eram divulgados ali, não pareciam ser tão legais.

Quando anunciaram o fechamento da Super X, finalmente juntei dinheiro e pude lanchar lá. A cena daquele dia permanece na minha memória: um casal sentado ao lado. A menina chorava enquanto o menino dizia: “vai ser melhor assim”. Ele se levantou e saiu, deixando-a arrasada, assim como a Super X. Até hoje, poucas pessoas que conhecem o local se referem a ele sem mencionar a lanchonete que fez história.

Tenho a sensação de que, desde o fechamento, nenhum estabelecimento conseguiu consolidar-se naquele espaço. O local ficou marcado pelas boas memórias da lanchonete mais famosa de Anápolis, como se o seu fim tivesse congelado o espaço, da mesma forma que o término de um relacionamento que nos deixa marcados. Mas, até quando? O centro de Anápolis, que já foi palco de grandes momentos, ainda busca se reinventar. Conseguirá?