Supermercado de Goiás viraliza ao realizar promoção relâmpago: “2 minutos de compras grátis”

Ação de marketing ofereceu aos fregueses oportunidade única, mas contou com regras limitantes

Thiago Alonso - 16 de dezembro de 2024

Jovem conseguiu pegar vários produtos sem custo. (Foto: Reprodução/TikTok)

Já imaginou poder comprar tudo o que quiser sem precisar pagar? Este sonho quase hipotético foi realizado por clientes de um supermercado de Valparaíso de Goiás, que promoveu essa promoção para lá de ‘diferentona’.

Organizado pelo Supermercado Nossa Kaza (@nossakazasupermercados), a atividade consistiu em liberar fregueses selecionados – com base em cupons de descontos obtidos por meio de compras – a pegarem o que quisessem.

No entanto, a festança se limitou a algumas regras: tudo deveria ser feito durante o prazo máximo de dois minutos, e não era possível pegar mais do que dois produtos de cada. Também era proibido pegar carnes, eletrodomésticos, e no máximo, seis itens por corredor.

Em um vídeo divulgado no TikTok, Andrenna Borsato (@andrenna.adv) compartilhou a participação dela durante a ação. A publicação ultrapassou as 40,7 mil visualizações, além de somar mais de 3,3 mil curtidas.

No registro, a jovem mostrou uma verdadeira maratona, onde ela precisou correr para conseguir pegar todos os itens que queria no tempo limite.

“A luta pelos queijos foi um fight das donas de casa”, brincou.

Nas imagens, vários clientes se debatem, enquanto carrinhos de compras mais parecem veículos de corrida fazendo curvas pelas prateleiras do estabelecimento.

“Já havia estudado o mercado e já sabia onde estavam os itens que queria, mas tiraram todas as carnes, infelizmente”, pontuou Andrenna.

Apesar da correria, a freguesa disse ter ficado feliz com o resultado, que, segundo ela, resultou em R$ 1,7 mil em compras sem qualquer custo.

“Garanti a ceia de Natal. Achei que ia infartar, mas tive a torcida da mãezona, dona das compras que geraram os cupons”, finalizou.

Nos comentários da postagem, seguidores se impressionaram com a ação inusitada realizada pelo supermercado.

“Nunca torci tanto para uma pessoa desconhecida conseguir pegar tudo”, brincou uma internauta.

“Divou, eu também ia nos laticínios mais caros, carnes e azeite”, comentou outra.

“Acho que pegaria as mesmas coisas, nem que pegasse no desespero para revender depois”, brincou um seguidor.