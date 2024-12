Dançarino fala sobre novo clipe de Zé Felipe, gravado em icônica lanchonete de Goiânia

Profissional revelou ao Portal 6 o que os fãs podem esperar do novo hit

Davi Galvão - 17 de dezembro de 2024

Clipe foi gravado no Komiketo da Av T4. (Foto: Arquivo Pessoal)

Nos preparativos finais para lançar um novo clipe musical, o cantor Zé Felipe escolheu um dos locais mais icônicos de Goiânia como palco das filmagens: o Komiketo da Av T4.

Um dos dançarinos escalados para participar do projeto foi o jovem Renato Maciel, de 27 anos, que ao Portal 6 confirmou que o videoclipe teve as cenas gravadas neste domingo (16), com a equipe já a postos desde às 07h30.

Os trabalhos duraram até por volta das 16h, com cenas tanto no interior do estabelecimento quanto na rua.

Com relação ao que o público pode esperar, o dançarino comentou que o clipe trata-se de uma releitura de um clássico brasileiro, adaptado para um ritmo mais dançante e com pegada de carnaval, mas não forneceu mais detalhes.

Ele ainda destacou que Zé Felipe tratou toda a equipe de atores e filmagem com bastante respeito e profissionalismo, agradecendo cada um pessoalmente ao final das filmagens.

O lançamento do clipe está previsto para o começo de 2025 e o cantor já declarou, nas redes sociais, que esta foi a última filmagem do ano.