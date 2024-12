Conheça a "Suíça brasileira", considerada uma das cidades mais acolhedoras do país

Quando falamos de cidades que encantam pelo charme e pelo clima acolhedor, Monte Verde, um distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, merece um destaque especial.

Situada a cerca de 1.500 metros de altitude, a cidade oferece paisagens deslumbrantes, com montanhas, araucárias e aquele ar puro que só o interior proporciona. Além disso, a hospitalidade mineira faz toda a diferença, fazendo com que muitos visitantes sintam que estão em casa. Não é à toa que Monte Verde está entre as cidades mais acolhedoras do Brasil.

Para os amantes de atividades ao ar livre, as opções são muitas! Trilhas incríveis levam a mirantes como o Chapéu do Bispo e a Pedra Redonda, de onde é possível ter uma vista de tirar o fôlego. E para quem prefere relaxar, a cidade oferece uma infinidade de pousadas aconchegantes e restaurantes que servem delícias da culinária mineira com um toque internacional, como os famosos fondues.

Com um clima ameno o ano inteiro, Monte Verde se destaca principalmente no inverno, quando atrai casais, famílias e amigos em busca de momentos especiais.

